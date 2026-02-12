ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତରେ ଜାଇକା ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ୧୪ତମ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଏଫ୍ଏସଡିପି- II) ଏବଂ ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ଏଜେନ୍ସି (ଜାଇକା)ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସବୁଜ କାଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ କାଠ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ କୃଷି-ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାଇକା ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି (ଭି. ଏସ୍.ଏସ୍) ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍ଏଚଜି)ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଜାଇକା ଇଣ୍ଡିଆର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ୱାକାମାଟସୁ ଏଇଜିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରନ୍ କର୍ମଶାଳାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, କାଠର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ। ଜାପାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ସହଭାଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 'ଉଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ' ଏବଂ 'ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେସନ' ଉପରେ ଏକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡଶିପ୍ କାଉନସିଲ୍ (ଏଫ୍ ଏସ ସି) ଏବଂ ‘ପ୍ରମାଣ’ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାଠକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ବଜାରରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜେନେଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଠ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୌଶଳ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ, ପ୍ରଧାନମୁଖ୍ୟ ବନସଂରକ୍ଷକ ତଥା ବନବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ, ଓଡିଶା ଡକ୍ଟର କେ. ମୁରୁଗେସନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଏଫ୍ଏସଡିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି. ରାଜେଶ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱୟମ୍ ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।