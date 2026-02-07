ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚେନ୍ନାଇର ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଆଇବି) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ତାମିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୩ ତାରିଖ ଠାରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଭବନ ଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ବିଶେଷକରି ଲୁହାପଥର ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ସମ୍ପଦକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ନେସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡ୍ (ନାଲକୋ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଖଣିଜ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ରୟାଲ୍ଟି ବଦଳରେ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ୫୦ ହଜାର କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଏବଂ ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ରୂପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ କଳାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଯାହା ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ପରିଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାମିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାମିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସଚେତନତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଗସ୍ତ ସହାୟକ ହେବ।