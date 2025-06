ବାରଙ୍ଗ: ତୃତୀୟ ରଜରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ୧୮୧୩୪ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେଟ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଛି।

ରଜ ତିନି ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୋଟ ୭୮୩୨୨ ଜଣ ଆସିଥିବା ଟିକେଟ ବିକ୍ରିରୁ ଜଣାପଡିଛି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ୩୯,୫୮୨ ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୩୭,୧୦୮ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୨,୪୭୪ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୁଗମ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

On the second day of Raja Festival, Nandankanan recorded a footfall of 39,582 visitors, with 37,108 in Zoological Park and 2,474 in State Botanical Garden. Security and visitor support arrangements were properly in place, ensuring smooth management.