ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ୧୯୭୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଲରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଡିଆଇଆର (ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମ) କିମ୍ବା ଡିଆଇଏସଆଇଆର୍(ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୫ ଜୁନ୍ ୧୯୭୫ରୁ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୭ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଜେଲ୍‌ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଜେଲ୍‌ରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ରେଜୋଲୁସନ ନମ୍ବର ୨୪୭୮୬/ଏଚ୍ ର ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୦ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ ୯୯୯୦/ ଏଚ୍ ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ୧ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

#Odisha Government decides to extend pension and other benefits for individuals detained under MISA, DIR, or DISIR during Emergency period from 25.06.1975 to 21.03.1977. In this regard, ₹20,000/month pension shall be sanctioned in favour of all such living persons. Along with… pic.twitter.com/b9zW4Ip16E