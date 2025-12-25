ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ(AQI)ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ  ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦେଶର ୫ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟର ଏହି ସହର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଯଥାକ୍ରମ‌େ ପ୍ରଥମ ,ଦ୍ବିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

Advertisment

ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୩୬ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏକ୍ୟୁଆଇ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ତାଳଚେରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୨୪ ଏବଂ ବାରିପଦାର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୪ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Misbehaving Tribal Woman: ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଥାନାରେ

ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ "ଅତି ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି।  ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ହଳଦିଆର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୧୯ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ରୂପନଗରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୧୧ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ତାଲିକାରେ ଯଥାକ୍ରମ‌ୋ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର ସହର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ

ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଗୁରୁବାର  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର AQI ୨୧୮ ରହିଛି। ଏହି ଏକ୍ୟୁଆଇ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି।

ସେହିପରି କଟକ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ  ଭୁବନେଶ୍ୱରର AQI ରେଟିଂ "ଖରାପ" ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୨୩୯ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୨୬୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bangladesh : ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ଗତକାଲି, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସହର  ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ତାଳଚେର ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳର AQI ୩୦୩ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାଳଚେରର AQI ୩୩୬ ଥିଲା।