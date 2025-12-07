ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାଡ଼ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୀତ ଲହରି ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ୬ ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ରାତିର ପାରଦ ସ୍ତର ୮ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାପଛକୁ ରାଉରକେଲାଠାରେ ୮.୧ ଡିଗ୍ରି, ଫୁଲବାଣୀରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮.୬ ଡିଗ୍ରି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯.୪ ଡିଗ୍ରି ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ଓ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭଳି ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ।