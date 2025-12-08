ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ୧୭,୪୪୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ଥିଲେ।
ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଅଭିଯୋଗ
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bhadrak Politics: ଲୁଲୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାହିଁକି: ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମୀଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଲୁଲୁ
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା
ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏବଂ ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗୃହକୁ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବିଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଚାଷୀ ବୋନସ ଏବଂ ଯୁବ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟରମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଜେଟକୁ "ଏକ ଭ୍ରମ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଲୋଚନା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସେ ନୀତି ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଥରେ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ GST ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:High Court: ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ ନ ହେବା ଯୋଗୁ ଜିମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ବାପା: ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିପୂରକ ବଜେଟ୍ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।