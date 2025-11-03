ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାଇକାଡ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଜଣାଶୁଣା ଅରୁଗୁଣ ଉଦ୍ଭିଦର ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଅରୁଗୁଣ ଗଛ ଉପଲବ୍ଧ।
ତେବେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେରୁ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିରେ, ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗ୍ରାମରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କିଛି ଅଂଶ, ଏହି ଗଛର ଫଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୀତିନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ପିଠା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚଳିଆସୁଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ମାତ୍ର ଆରୁଗୁଣ ବୃକ୍ଷରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ତେବେ ଏହି ସେବନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ସ୍ନାୟୁବିକ(ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ) ରୋଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କାରଣ, ଜାପାନ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ସେବନ ଫଳରେ ନାନା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ "ସାଇକାଡ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ନାୟୁଗତ ବ୍ୟାଧି: ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ବହୁ-ପରିମାଣୀୟ ପଦ୍ଧତି" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ହିଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏନଇଏଚୟୁ), ଶିଲଂ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ପାର୍କିନସନ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ଜଟିଳ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣିତ
ଏହି କର୍ମଶାଳା ସାଇକାଡ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଯାହା ୩୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଡାଇନୋସର ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଅଳଙ୍କାରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହି ସାଇକାଡ୍ ପ୍ରଜାତିରେ ସାଇକାସିନ୍, ଏବଂ ମିଥାଇଲାଜୋକ୍ସିମେଥାନଲ୍ ସମେତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ।
ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ଗୁଆମ୍ ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଜାପାନର କିଇ ଉପଦ୍ୱୀପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦଟି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୁପ ଏହା ପାର୍କିନସନ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ଜଟିଳ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶ ଥିଲା ସାଇକାଡ୍ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁରୋସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପିଟର ଏସ୍ ସ୍ପେନ୍ସର ଏବଂ ଓରେଗନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓରେଗନ୍ ର ପ୍ରଫେସର ଭାଲେରୀ ଏସ୍ ପାଲମରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଆମ୍ ଏବଂ କି ପେନିନସୁଲା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
ଏଥିସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟାକ୍ ରେଇସ୍; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ର କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ରାଜର୍ଷି ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜେସିକା ପାସ୍କ୍ୱା, ଏବଂ ଏମ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମଞ୍ଜରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
କର୍ମଶାଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଧୂଆନାଲି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗରର ଗଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା, ସୁଆଗିନାଲି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସାଇକାସ୍ ଗଛ (ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଭେରୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅରୁଗୁଣା) ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ସାଇକାଡ୍ ବିହନ ଖାଇବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତୀୟ ସାଇକାଡ୍ ପ୍ରଜାତି ବିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଫେସର ଏସ୍. କେ. ବାରିକ, ଡିନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍, ଏନଇଏଚୟୁ, ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଭୋଇ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ। ଡ .ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ରେଡିଏସନ୍-ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଡ. ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ସାମୁଦାୟିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇକାଡ୍ ସେବନ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃଶାଖାଗତ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ପ୍ରମୁଖତା ଥିଲା।