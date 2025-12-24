ଦୁଇ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ

ଭଦ୍ରକ: କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିବାଦ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କିନ୍ନରଙ୍କ ଉପରେ ସୋମବାର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ୪ ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ୪ ଜଣ କିନ୍ନର ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନର।
ଦୁଇ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଅନ୍ୟପଟେ ସଞ୍ଜନା ଶାସମଲ କିନ୍ନର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସବୁକୁ ନମାନିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ରାତିରେ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ୪ ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୪ ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
