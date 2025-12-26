ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର( ସିଇସି)ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୨୭ (ଶନିବାର) ରେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ସେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ, ସେ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ।

ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ

ଡିସେମ୍ବର ୨୮ (ରବିବାର) ରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ  ରଘୁରଜପୁରର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଡିସେମ୍ବର ୨୯ (ସୋମବାର)ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ, କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT)ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ।

ସେ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।