ଭୁବନେଶ୍ୱର : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୨୮ଟି ନୂତନ ୧୦୮-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୪୧୯ଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନବନ୍ଦର/ବିମାନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୫ଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ (ALS) ଯାନ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ୨ଟି ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ  ୫,୦୦୦ ରୋଗୀଙ୍କୁ ୧୦୮-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି।

୪୨୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ୧୦୮-EMAS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୨୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିମନ୍ତେ ମୋଟ ୪୨୮ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କଲି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଆପଦକାଳୀନ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭରସାର ସାଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କମିସନର-କମ-ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।