ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଆମହର୍ଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ “ସୁପର ଟିକା” ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବିକଶିତ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଷା ମାସ ମାସ ଧରି ସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କର୍କଟ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ।
ଏହି ଟିକା କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବ କିପରି?
ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
କେଉଁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଟିକା କାମ କରିବ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟିକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ମେଲାନୋମା, ଅଗ୍ନାଶୟ କର୍କଟ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଷାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁମର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଶରୀରକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଅଧିକାଂଶ କର୍କଟ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ଫୁସଫୁସ କିମ୍ବା ଯକୃତ ଭଳି ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିବା ସମୟରେ ଘଟେ। ଯଦି ମଣିଷଠାରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇହେବ।
କ’ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି?
ଏହି ଟିକା ସାଧାରଣ ଟିକାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ଶରୀରର ନିଜସ୍ୱ କୋଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କର୍କଟ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ। ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ “ସୁପର ସହାୟକ” ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ବଜାରରେ କେବେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମଣିଷଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଟିକା ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହା କର୍କଟ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଇତିହାସ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି।
