ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ମେ’୮ରେ ବିଶ୍ୱ ରେଡକ୍ରସ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଡକ୍ରସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଟଳ ମନୋଭାବ ଏବଂ ମାନବିକ ସେବା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

On #WorldRedCrossDay, we salute the unwavering spirit of the Red Cross volunteers who bring hope and healing to those in need. In #Odisha, we deeply value their selfless service--especially during disasters, when their courage and compassion shine the brightest. Let us continue… pic.twitter.com/6l5QAh5nFf