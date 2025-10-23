ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ - ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ - ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ଆବେଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୬୭ ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବା, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବାହ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 24x7 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଏହି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧାଡ଼ି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା, ଠେଲାପେଲା କରିବା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ଏସ୍କେଲେଟର୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଡ଼ରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମନାକରାଯାଇଛି । କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-
Bureaucrat-Petrol Pump Staff Fight: ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହାତାହାତି
ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ RPF, GRP ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବାହକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଘୋଷଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-
Global Hub: ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ହେବାପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଏଡାଇବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଟ୍ରେନର ଫୁଟ୍ ଓଭର, ବଫର କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାର ହେବା କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ; ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ
ବୈଧ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିନା ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ଟାଣିବା କେବଳ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ, ବାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ନିଷେଧ, ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅନୁପସ୍ଥିତ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ RPF କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ରେଳ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 139 କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଉତ୍ସବ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି, ତଥାପି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଟଳ ସହଯୋଗ ସର୍ବୋପରି ଅବଶ୍ୟକ। ସେ ସମସ୍ତ ରେଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ, ନୂତନ ପ୍ରବେଶ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
Indian Railways | East Coast Railways | Bhubaneswar | Odisha