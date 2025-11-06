ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ECoR ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ମୋଟ 3133 ଟ୍ରାକ୍ କିଲୋମିଟରକୁ କଭର କରି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ₹1,061 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ - ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ୱାଲ୍ଟେୟାରରେ ଚାଲିଛି।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ଭଦ୍ରକ-ପଲାସା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ଏବଂ ନେରଗୁଣ୍ଡି-କେରେଜଙ୍ଗ ସେକ୍ସନରେ ୪୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୨୫୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଖପୁରା-ଜାରୋଲି ସେକ୍ସନରେ ୨୮୭ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଝାରସୁଗୁଡା ରୋଡ୍-ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି-କେରେଜଙ୍ଗ, ବଲାଙ୍ଗୀର-ଥେରୁଭାଲି ଏବଂ ସରଳା-ବଲାଙ୍ଗିର ସେକ୍ସନରେ 404 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ 1278 କିଲୋମିଟର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଲାଖୋଲି-ଟିଟଲାଗଡ଼ ସେକ୍ସନରେ 316.5 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 93.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସେହିପରି, ୱାଲଟେୟାର ଡିଭିଜନରେ ପଲାସା-ବିଶାଖାପାଟଣା ଦୁଭୱାଡା ଏବଂ ବିଜୟାନଗରମ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରାସ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ୧୯୯.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅନଧିକୃତ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି, ECoR ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେବାର ଲାଭ
-ଗୋରୁମାନେ ଟ୍ରାକରେ ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଅଟକ ଏବଂ ଲାଇନଚ୍ୟୁତକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।
-ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ହାଲୁକା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ।
