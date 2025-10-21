ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଗଦାଗଦା ବାଣର ଆବର୍ଜନା । କେଉଁଠି ରକେଟ୍ ଅଧା ଜଳି ପଡିଛି, କେଉଁଠି କୁମ୍ପିରୁ ବାରୁଦ ଢାଳି ହୋଇପଡିଛି । ପୁଣି କେଉଁଠି ସ୍କାଏ ସଟ୍ସର ବଡ ବଡ ଖୋଳପା ପଡିଛି । ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସହର ସାରା ଗଦାଗଦା ବାଣର ଅଂଶ ସବୁ ପଡିଛି । ଗତ ରାତିରେ ବାଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଟିଛି ଯେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ସକାଳେ ପଡିଥିବା ବାଣର ଏସବୁ ଆବର୍ଜନା ବୟାନ କରୁଥିଲା ।
ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସହରରେ ଏବଂ ଗାଁରେ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଫୁଟା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି । ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବାଣ ଫୁଟା ପରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସହରର ବଡ ବଡ ଛକ କିମ୍ବା ଭିଆଇପି ରାସ୍ତାରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପଡିଥିବା ବାଣର ଅଂଶୁ ସଫାକରି ନେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବାଣର ଆବର୍ଜନା ପଡିଛି । ରାସ୍ତା ସାରା ବାଣ ଫୁଟିବା ପରେ କାଗଜ, ଜରି, ଝରଝରି ଖୋଳପା ପଡିଛି ଯାହାକୁ ନା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନା ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସଫା କରିଥିଲେ । ରାତିରେ ମଜା କଲେ, ସକାଳେ ଭୁଲିଗଲେ । ଏହା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଅମାନିଆଙ୍କର ମାନସିକତା ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ-
Pakistan Air Pollution: ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭାରତରେ, ଧୂଆଁ ମାତିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ… ସୀମା ଡେଇଁଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ସେପଟେ ଯଦି ଏହି ବାଣର ଆବର୍ଜନାକୁ କେହି ସଫା କରୁଛି ତେବେ ସିଏ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା କେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାର ଦାୟିତ୍ବ ସାରିଦେଉଛି । ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସିଏ ଗଳିକନ୍ଦିର ବାଣ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛି ସତ ମାତ୍ର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି । ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଷଣ୍ଢ, କୁରୁର ଆଦି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଫୁଟା ବାଣ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଫାଟି ଯାଉଛି । ୩ ଦିନ ତଳେ ଏକ ଷଣ୍ଢର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବାଣ ଅଳିଆକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଏହା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ନହେବ । ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ନିଜେ ତୁଲାନ୍ତୁ କାରଣ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆପଣ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁସି ପରର ସ୍ବଚ୍ଛତା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ହେବା ଦରକାର ।
Diwali | firecracker | Odisha
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ-
Air Pollution ୨ ଘଣ୍ଟା ଢୋ ଢାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରାଜଧାନୀବାସୀ: ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆକାଶ… କାହାରି ପଡୁନି ଫରକ୍