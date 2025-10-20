ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳିରେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ବର ଆକାଶ । ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁ । ଗୋଟେପଟେ ଲୋକେ ଦୀପାବଳି ମନାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚୁର ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ଢୋ ଢା ଶବ୍ଦ… ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି ଗଗନ ପବନ । ଆକାଶରେ ଭଳିକି ଭଲି ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ତା ଚମକରେ ପୂରା ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହେଉଥି । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କଟକ ଆକାଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଚମକୁ ଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ପୂରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି । ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆକାଶ ।
ଯଦିଓ ସଂଧ୍ଯା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏତେ ବାଣ ଫୁଟିଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ଧୂଆଁ ପାଲଟିଯାଇଛି ।
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଫୁଟୁଛି ବାଣ । ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଜୁଛି ଆକାଶ । ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯୁବିପିଢ଼ି ବିମୁଖ ଥିବା ବେଳେ ବାରୁଦର ଖୁସି ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ବାର୍ ବଜେଇ ଦେଲେଣି । ମଣିଷର ସାମୟିକ ଖୁସି ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଚାଲିଛି । ବାଣ ଧୁଆଁରେ ରାଜଧାନୀ ପୂରା ଆଚ୍ଛାଦିତ।
