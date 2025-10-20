ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ପରେ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଫୁଟିଲାଣି ବାଣ । ସବୁଠି ଶୁଭିଲାଣି ଢୋ… ଢା । ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଯଦିଓ ସଂଧ୍ଯା ୭ରୁ ୯ଟା ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଲାଗି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଏବେଠାରୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଲୋକେ । କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ବଡବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଫୁଟା ବି ଜୋରଦାର ହେଉଛି । 

ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇବା ସହ ସମୟ ମନେପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାରଣ ଏଥର ରାତି ୯ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ । ଗଳିକନ୍ଦି ପଇଁତରା ମାରି କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ । କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଆଜି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୨ ଘଣ୍ଟା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନିୟମକୁ ନ ମାନିଲେ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାଣ କଟକଣା, କାହା ପାଇଁ କେମିତି ?
-କଟକ- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି
-ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
-ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ବନ୍ଧାହେବେ, ଗାଡ଼ି ହେବ ଜବତ
-ସବୁ ଥାନାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁତୟନ ରହିବ
-ବେଆଇନ୍ ବାଣ ବିକ୍ରି କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
-ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
-ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟା ଉପରେ କଟକଣା 
-ଚାଳଘର, ଦୋକାନ ଘର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ