ଜୟପୁର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାରର ସେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ - ଦିଆନଙ୍କ ଝିଆରୀ ପାର୍ବତୀ ମାଝୀ। ପରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଗଦଲପୁରରୁ ଫେରିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟପାଡ଼ର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୟପୁରର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ (DHH)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର
ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜୟପୁରର ଡିଏଚ୍ଏଚରେ ଜାରି ରହିଛି।
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରୋଗର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାମଲା ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।