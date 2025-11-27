ଲହୁଣିପଡ଼ା: ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି ନଭେମ୍ବର ଓ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଣଭୋଜି ଋତୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଦେଓଧର ଓ ଦର୍ଜିଂରେ ଆସ୍ତେଆସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି।
ଦର୍ଜିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଦର୍ଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଟି ୧୪୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍।
ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରୁ ଲହୁଣିପଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ୧୪୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିରତୋଳା ଗୋଲେଇରୁ ଡାହାଣପଟେ ଓ ଲହୁଣିପଡ଼ା ଆଡୁ ଆସିଲେ ବାମପଟେ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀରେ ଦେଓଧର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ।
ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ତଥା ବାଙ୍କି ବନାଞ୍ଚଳ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ବନପାଳଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଓଧରରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି, ନଦୀର ପଥରଶଯ୍ୟା, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଓ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜେଟି କରାଯାଇଛି।
ସେଠାକାର କୌଣସି ଅଘଟଣ ରୋକିବା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗାରପଡ଼ା ବନସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା କରୋନାକାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦଥିଲା, ୩ ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ଲକ୍ର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡାଧାର ବଣାଇଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୫ କିମି ଦୂରରେ। ସେଠାରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଟେଜ୍, ଶିଶୁଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି।