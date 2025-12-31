ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ସୀମା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ କର)ର ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ୧୨୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ପଦବିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନରେ ନିଯୁକ୍ତ ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ପେ ସ୍ତର-୧୩କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିସନରେଟ୍ର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଜିଏସଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଡିଜିଜିଆଇ)ର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଓ ରାଉରକେଲା କମିସନରେଟ୍ର ଅଜୟ କୁମାର ମଜୁମଦାର। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦବୀରେ ସିଟୁ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଓଡିଆ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ, ଧାନବାଦର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ନାତକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସିବିଆଇସି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଷ୍ଟମ୍ସ ଦିବସ ୨୦୨୪ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଷ୍ଟମ୍ସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ କଷ୍ଟମ୍ସ ସଂଗଠନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ପଦବିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ।
