ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଆଲ ଓରାମ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସାଂସଦ ଏହି ଘୋଷଣା କରି ନିଜର ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୟାରିଅରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି।

ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ଓରାମ ବିଜେପିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

୧୯୮୯ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ବଣାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍ୱର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪, ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Sambalpur, Odisha: Union Minister Jual Oram announced that he will no longer contest direct elections. He said, "I have been elected as MP eight times and MLA twice, so I am no longer interested in contesting direct elections. This is my personal decision. If the party instructs… pic.twitter.com/Y7MzpmSCgx