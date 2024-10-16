ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ-୨୦୨୫ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ଚାରିଆେଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। କୋଟିକୋଟି ଭାରତୀୟ ୨୦୨୫ର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ୨୦୨୬ର ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସମୟ ବିତାଇ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ସମୟ ଆସିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବାଣ ଓ ଆତାସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନ୍ୟୂଜିଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆବର୍ଷ
ଏହାରି ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସହରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍କାଏ ଟାୱାର ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ସହରର ଆକାଶରେଖାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍କାଏ ଟାୱାର, ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ସବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୨୪୦ ମିଟର (୭୮୭ ଫୁଟ) ସ୍କାଏ ଟାୱାରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରୁ ୩,୫୦୦ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ
ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ଗୀତ ଗାଇବା, ଖେଳ ଖେଳିବା, ନାଚ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଭଳି ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍, ସିନେମା ହଲ, ରିସର୍ଟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ଡ ଏବଂ ଉପହାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
