ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୱାଟକୋ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (JNV)ରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ୩୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅନ୍ୟ ୧୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ୫୬୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ପଛରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦାୟୀ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ, JNV କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଭୂତ କଲା।
ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିକ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୱାଟକୋ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଏହା ସହିତ ସୋମବାର ୱାଟକୋ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ଅବକାସରେ ସ୍କୁଲ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନସି ଚକ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।