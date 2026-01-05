ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓଏମ୍ଏସ୍ଏ) ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀ ବିଭାଗ (ଓପିଡି) ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଯୋଗୁ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ OMSA ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘ OMSAର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। SCB, ବୁର୍ଲା ଏବଂ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରମାନେ OMSAର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପୁଣି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନାାଯୋଗ୍ୟ, OMSA ୧୦ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘଣ୍ଟା OPD ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନଥିଲେ।
ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ, OMSAର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ବୈଠକରେ OPD ବନ୍ଦ ସମୟକୁ ୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ୨ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି।
OMSA ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସଚିବ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜିବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଦାବି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ OPD ବନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଖୋଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।