ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରବିବାର କଟକର ଚୌଦ୍ୱାରର ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକାଧିକ କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୫୫୧ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କାମାକ୍ଷା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍‌ର କିଛି କୋଚ୍ ଟ୍ରାକରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସିଆରପିଓ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ୧୧ଟି କୋଚ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି।

ଘଟଣା ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୫୪ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା।

ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଆରଏମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଜିଏମ/ଇସିଓଆର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଇନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ:

#WATCH | Cuttack, Odisha: 11 coaches of 12551 Bangalore-Kamakhya AC Superfast Express derailed near Nergundi Station in Cuttack-Nergundi Railway Section of Khurda Road Division of East Coast Railway at about 11:54 AM today. No injuries or casualties have been reported till now. pic.twitter.com/7GE1DAgpDJ — ANI (@ANI) March 30, 2025

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: NDRF and SDRF team provide first aid to the passengers of the 12551 Bangalore-Kamakhya AC Superfast Express



11 coaches of this express derailed near Nergundi Station in the Cuttack-Nergundi Railway Section of Khurda Road Division of East Coast… pic.twitter.com/nrib8vtQn9 — ANI (@ANI) March 30, 2025

#WATCH | Cuttack, Odisha: 11 coaches of 12551 Bangalore-Kamakhya AC Superfast Express derailed near Nergundi Station in Cuttack-Nergundi Railway Section of Khurda Road Division of East Coast Railway at about 11:54 AM today. There are no injuries or casualties reported till now. pic.twitter.com/Xgat62XFEk — ANI (@ANI) March 30, 2025

ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଯୋଗୁ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରେ: ୧୨୮୨୨ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୧୨୮୭୫ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୨୨୬୦୬ ପୁରୁଲିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

ତଦନ୍ତ ପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାର କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସିଆରପିଓ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ କିଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର – ୮୧୧୪୩୮୨୩୭୧

ଭଦ୍ରକ -୯୪୩୭୪୪୩୪୬୯

କଟକ – ୭୨୦୫୧୪୯୫୯୧

ପଲାସା – ୯୨୩୭୧୦୫୪୮୦

ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍ – ୯୧୨୪୬୩୯୫୫୮

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, କଟକର ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଘଟଣା ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲପଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Deeply concerned about the derailment of Kamakhya Express near Nergundi station in #Cuttack. Grateful that all passengers are safe. Authorities are on-site, ensuring assistance and restoring normalcy at the earliest. Helplines activated for support. — Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 30, 2025

