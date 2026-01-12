ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 12, 2026 07:06 IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମରେ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମାତ୍ର ୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪.୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ କମ୍। ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରି ମାସରେ ପାଲମରେ ଏତେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆୟା ନଗରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଲହରୀ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନବେଳେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହା ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କମଳା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।
- Jan 12, 2026 07:03 IST
ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଦୃଶୃମାନ
ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା) ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ଭୂମି ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜୌରୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଣିଆ-କାଲସିଆନ୍ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୩୬ରେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ହାଲୁକା ମେସିନ୍ ଗନ୍ ସହିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
- Jan 12, 2026 06:59 IST
PSLV-C62 ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ରବିବାର ଦିନ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି) C62 ମିସନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ସାଢ଼େ ୨୨ ଘଣ୍ଟାର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇସେଆ ସୋମବାର ଦିନ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ମିସନ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ। ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ସି୬୨ ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୪ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ମିସନ ଇସ୍ରୋର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା, ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ISRO କହିଛି ଯେ 260 ଟନ୍ ଓଜନର PSLV-C62 ରକେଟର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୧୭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୋମବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୧୮ରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ୧୨ଟା ୪୮ରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ସୂତ୍ର ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି।