- Nov 06, 2025 07:45 IST
ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିହାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମନେରଖନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ, ତା'ପରେ ଜଳପାନ!
- Nov 06, 2025 07:24 IST
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-୨୦୨୫ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କମିଶନ ବୁଥରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ, ନୂତନ ଭୋଟର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ଇଭିଏମ ନେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୨୧ ଜଣ ସାଧାରଣ, ୧୮ ଜଣ ପୋଲିସ ଏବଂ ୩୩ ଜଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦୀଘା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୪,୫୭,୬୫୭ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାରବିଘାରେ ସବୁଠାରୁ କମ ୨,୩୧,୨୩୧ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ (୧୬.୨୩୯ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଢ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ (୬୨.୨୪୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର)। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଧେପୁରା, ସହରସା, ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ, ସାରଣ, ବୈଶାଳୀ, ସମସ୍ତିପୁର, ବେଗୁସରାଇ, ଖଗାରିଆ, ମୁଙ୍ଗେର, ଲଖିସରାଇ, ଶେଖପୁରା, ନାଳନ୍ଦା, ପାଟନା, ଭୋଜପୁର ଏବଂ ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେବ। ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ର ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ, ଆପଣ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ରାଜ୍ୟର ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ପାଟନା, ନାଳନ୍ଦା, ଭୋଜପୁର, ବକ୍ସର, ଶେଖପୁରା, ଲଖିସରାଇ, ବେଗୁସରାଇ, ଖଗାରିଆ, ମୁଙ୍ଗେର, ମୁଜାଫରପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା, ସହରସା, ମାଧେପୁରା, ସିୱାନ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସରନ, ବୈଶାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଭୋଟ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ୧୨୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧,୩୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୯୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୨୨ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ମୋଟ ୩୭.୫୧୩ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ୩୨୨,୦୭୭ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର, ୬୭୩୬ ଜଣ ଶତାବ୍ଦୀ ବୟସ୍କ ଏବଂ ୯୬୦,୦୦୦ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।