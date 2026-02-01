କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ନବମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ବଜେଟ୍ ରବିବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ବେତନଭୋଗୀ ବର୍ଗ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, ମହିଳା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତଥାପି, ଉଚ୍ଚ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦେଶକୁ ୮ ପ୍ରତିଶତର ସ୍ଥିର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବଜେଟରୁ ଠୋସ୍ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ, ବଜେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 01, 2026 07:53 IST
ବଡ଼ବିଲରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ବଡ଼ବିଲ: ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିପୁ କୁମାର ଖସିଯାଇଥିଲା। ସିପୁ ଘର ବିହାରର ପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପିପରା ଗାଁରେ। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏହି ସିପୁ ନାମରେ ରହିଛି ଅନେକ କେଶ। ବହୁ ହତ୍ୟା, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଡକାୟତୀ, ରୋବରି ଓ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କାଆଦାୟ ଭଳି ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ପୁଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକେଦମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କୁରା ଜଙ୍ଗଳରେ ସିପୁ ଥିବା ଖବର ପାଇ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବଡବିଲ ପୁଲିସ। ସିପୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଲଟା ଫାୟିରିଙ୍ଗ କରିବା ଫଳରେ ସିପୁର ଗୋଡ ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଳା। ତାକୁ ପୁଲିସ କାବୁ କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ରେ ବଡବିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତା ନିକଟରୁ ଏକ ଦେଶି ବନ୍ଧୁକ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି।
- Feb 01, 2026 07:47 IST
ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭.୪% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭.୪% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଯେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ନିଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ବଜାୟ ରଖିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭% ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି।
- Feb 01, 2026 07:44 IST
ବଜେଟ୍ ଦିନ ଝଟକା... LPG ସିଲିଣ୍ଡର ୫୦ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଆସିଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୧ ଫେବୃଆରିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
- Feb 01, 2026 07:38 IST
ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଛି।
- Feb 01, 2026 07:34 IST
ବାଂଲାଦେଶରେ ୨ମାସରେ ୧୭ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ 'ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍' ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଉପରେ ଶନିବାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରୁ ଜାନୁଆରି ୩୧, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହିଂସାରେ ଅତି କମରେ ୧୭ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୬ଟି ଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ନାମରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିବାର ସାତଟି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିଟାଗଙ୍ଗର ମୀର ସରାଇ ଏବଂ ରାଓଜାନ, ଫିରୋଜପୁର ଏବଂ ସିଲହଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
- Feb 01, 2026 07:13 IST
ବଜେଟ୍ ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରବିବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିୟମିତ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପଡ଼େ, ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଯେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ତାରିଖ (ରବିବାର) ବଜେଟ୍ ଦିନ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ୯ଟା ୧୫ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ଏକ ସମାଧାନ ଛୁଟି ହେବ, ଜାନୁଆରି ୩୦ ତାରିଖରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବଜେଟ୍ ଦିନ କିଣାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରଦିନ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
- Feb 01, 2026 07:09 IST
ଆଜି ସୋନପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ଆଜି ସୋନପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ସୋନପୁର ସହରସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର କରିବେ ଦର୍ଶନ
- ଖଲିଆପାଲିସ୍ଥିତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧୀ ପୀଠ କରିବେ ଗସ୍ତ
- ସୋନପୁର ରାମେଶ୍ବର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଦେବେ ଯୋଗ