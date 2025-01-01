ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 10, 2025 00:13 IST
ତନ୍ଦୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୋଇଲା-କାଠ ବ୍ୟବହାର ମନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ସହରର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ତନ୍ଦୁରରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଜାଳେଣି କାଠ ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବାୟୁ (ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ-୧୯୮୧ର ଧାରା ୩୧(ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ଗ୍ୟାସ-ଆଧାରିତ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଫା-ଇନ୍ଧନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିପିସିସି କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କୋଇଲା-ଚାଳିତ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି।
- Dec 10, 2025 00:09 IST
ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟରୁ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଳାତକ ଭାରତୀୟ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବେଲଜିୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ବିରୋଧ କରି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ବେଲଜିୟମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୧୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଚୋକସି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କୋର୍ଟର ଏହି ରାୟ ପରେ ଚୋକସିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବେଲଜିୟମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାସେସନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକସିଙ୍କ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ବିରୋଧ କରି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ହେନରୀ ଭାଣ୍ଡରଲିଣ୍ଡେନ୍ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାସେସନ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆପିଲ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।