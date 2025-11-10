ଆଜି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ। ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କଥା ଯଦି କହିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମସିଡି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍-ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଶରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଙ୍ଗୋଲାର ଜାତୀୟ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆଙ୍ଗୋଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଛଅ ଦିନିଆ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍-ଶାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହା ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଗସ୍ତ।
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
- Nov 10, 2025 07:16 IST
ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘରର ଛାତ: ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୫ ମୃତ
ପାଟଣା: ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।
- Nov 10, 2025 07:13 IST
ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ
କୋଲକାତା: ବିମାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି।
- Nov 10, 2025 07:06 IST
ଭାରତରେ La Ninaର ପ୍ରଭାବ
ଭାରତର La Ninaର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଖସିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏହି ଶୀତରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।