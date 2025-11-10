ଆଜି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ। ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କଥା ଯଦି କହିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମସିଡି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍-ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଶରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଙ୍ଗୋଲାର ଜାତୀୟ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆଙ୍ଗୋଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଛଅ ଦିନିଆ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍-ଶାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହା ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଗସ୍ତ।

କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।

