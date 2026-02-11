ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 11, 2026 07:48 IST
ଆଜି ଆସିବ ରାଜସ୍ଥାନ ବଜେଟ୍
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀୟା କୁମାରୀ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜାନୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟ୍ ଆକାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀୟା କୁମାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଆକାର ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ର ₹୫.୩୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ତୁଳନାରେ ୭ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଭଜନ ଲାଲ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍କୁ ବିକାଶମୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
- Feb 11, 2026 07:23 IST
କାଗଜବିହୀନ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା
ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ଜାତୀୟ ଇ-ବିଧାନ ଆବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାହତୋ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାର ଚାମ୍ବରରେ ସ୍ଥାପିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଲିମ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଇ-ବିଧାନ ଆବେଦନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବେ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଧବାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
- Feb 11, 2026 07:13 IST
ସୋମାଲିଆରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ
ମୋଗାଡିସୁ: ସୋମାଲିଆର ମୋଗାଡିସୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ରନୱେରୁ ଖସି ବିମାନଟି ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଖସିପଡ଼ିଛି। ବିମାନରେ ୫୦ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୃତାହତ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସୋମାଲିଆର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅହମ୍ମଦ ମୋଆଲିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ମୋଗାଡିସୁର ଆଡେନ୍ ଅବଦୁଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଉତ୍ତର ସହର ଗାଲକାସିଓ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
- Feb 11, 2026 07:12 IST
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୪ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ପବିତ୍ର ବନକଲାଗି ନୀତି (ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ବିଧି) ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଫାଲଗୁଣର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦଶମୀ ତିଥି, ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ (ବୁଧବାର) କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୈବେଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନକଲାଗି ନୀତିର ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ବନକଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ବିଧି ଯାହା କେବଳ ରତ୍ନ ବେଦୀର ସେବକ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ।
- Feb 11, 2026 07:08 IST
୬ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା କମିଯାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୩ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।