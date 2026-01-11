ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 11, 2026 07:47 IST
ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍
ଭଦୋଦରା: ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାସ୍ଥିତ କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଦୁଇ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରେ କୋହଲି ୨ଟି ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖରାପ ଫର୍ମ କାରଣରୁ ଟି-୨୦ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ସେ ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
- Jan 11, 2026 07:22 IST
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବଳପୂର୍ବକ ମିଶାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବଳପୂର୍ବକ ମିଶାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ନ କରୁ, ତେବେ ରୁଷ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇଦେବେ। ଆମେ ରୁଷ କିମ୍ବା ଚୀନ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ଚାହୁଁନାହୁଁ।
ମୁଁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରେମ ସହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଶାଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
- Jan 11, 2026 07:18 IST
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟ ତଳେ ରହିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଶୀତ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧.୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଏହି ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର।
ପଞ୍ଜାବର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କବଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧.୩, ଫରିଦକୋଟ ଏବଂ ଗୁରୁଦାସପୁର ୩.୨, ବଥିଣ୍ଡା ୩.୪, ରାଜଧାନୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୪, ପଟିଆଲା ୪.୪, ରୂପନଗର ୪.୫ ଏବଂ ଲୁଧିଆନା ୫.୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
- Jan 11, 2026 07:07 IST
ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ: ତେଜ୍ ପ୍ରତାପ
ପାଟଣା: ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ନେତା କେସି ତ୍ୟାଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଶନିବାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ପିତା ଲାଲୁ ଯାଦବ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ଭାଇ ଭଳି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।