ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 12, 2026 07:21 IST
ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଜାରି
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ପୂର୍ବେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ୧୩ତମ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ BNP ଏକ ୧୦-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ରହମାନ ୧୭ ବର୍ଷ ସ୍ୱ-ନିର୍ବାସ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। BNP ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି, ଯାହା ୧୧-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଏହି ବ୍ଳକରେ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
- Feb 12, 2026 07:07 IST
୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ।
ତାପମାତ୍ରା ୧ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡାରୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।