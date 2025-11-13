ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 13, 2025 07:04 IST
ଆଜି ଶେଷ ହେବ 'ତ୍ରିଶୂଳ' ଅଭ୍ୟାସ
ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରୁ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଭ୍ୟାସ ‘ତ୍ରିଶୂଳ’ ବୁଧବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସାଇବରସ୍ପେସରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ଶେଷ ହେବ।