- Dec 13, 2025 08:02 IST
ଦାନ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ନଜର!
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବଙ୍ଗଳାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦ ପାଇଁ ଦାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଠକମାନେ QR କୋଡ୍ କପି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହୁମାୟୁଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
- Dec 13, 2025 07:28 IST
ଭାରତରେ ମେସି
କୋଲକାତା: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଉଲ୍ଲସିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମେସି ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ଚାରି ସହର ବିଶିଷ୍ଟ GOAT ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଭୋର ୨ଟା ୨୬ରେ ବାର୍ସିଲୋନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ଆଗମନ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶନିବାର କୋଲକାତାରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି।
- Dec 13, 2025 07:10 IST
୪ଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ର ନିଲମ୍ବିତ
କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥର ଏହା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆସାମ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ସିହ୍ନା ଇଶାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅମନ ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଠାକୁର। ସନାତନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରେ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ସହିତ ଜଡିତ।
ଆସାମ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଚିବ ସନାତନ ଦାସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚାରି ଜଣ କ୍ରିକେଟର, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆସାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ଆସାମ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିସିସିଆଇର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଏସିଏ ମଧ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।