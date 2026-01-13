ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 13, 2026 08:14 IST
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିକିବ ପାକିସ୍ତାନ
ଇସଲାମାବାଦ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜାଫ୍ରି ସଜାମସୁଦ୍ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜାହିର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ସୂଚାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଏହି ବିମାନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାରର ବୈଠକ ସହିତ ପରିଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ କିଲର ଡ୍ରୋନ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଏକ ବହୁ-ଭୂମିକା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶାହପର ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି।
- Jan 13, 2026 08:09 IST
ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଆଇସିସି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆଇସିସିର ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରାଲଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଚାରୋଟି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
- Jan 13, 2026 08:00 IST
ମା’-ପୁଅଙ୍କୁ ହାଣିଲେ, କେନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ
ମିର୍ଜାପୁର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଥାନାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମାଡିହାନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବଜାରରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ଜମି ବିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ ଗୁପ୍ତା (୩୨) ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା’ ଉଷା ଗୁପ୍ତା (୬୨)ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ବେଳେ ବଜାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେନାଲ ପାଖରେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ କେନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉଷାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ପାଇଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ତଥାପି, ଆୟୁଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି।
- Jan 13, 2026 07:53 IST
ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତ କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ରୁ ୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୫ ରୁ ତଳେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ରୁ ୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ରୁ ୧୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନବେଳା ଖରା ଏବଂ ଶୀତଳତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ।
- Jan 13, 2026 07:48 IST
ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ଆମେରିକା
ୱାସିଂଟନ: ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ଆମେରିକା। ଇରାନରେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିବା ସହିତ ସ୍ବଦେଶ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।