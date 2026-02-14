ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 14, 2026 07:15 IST
ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
କଲମ୍ବୋ: ରବିବାର କଲମ୍ବୋର ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ମୁକାବିଲାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବର କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀ ଚାହିଁ ବସିଥିବାବେଳେ ଏହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଉ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିବେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଶନିବାର ରାତି କିମ୍ବା ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
- Feb 14, 2026 07:08 IST
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ୬ଥାକିଆ ସେତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଛଅ ଥାକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କୁମାର ଭାସ୍କର ବର୍ମା ସେତୁର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସେତୁ କେବଳ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ସମୟ କଟାକଟି ମଧ୍ୟ। ଏହା ଗୌହାଟି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ୪୫ରୁ ୬୦ ମିନିଟରୁ ହ୍ରାସ କରି ମାତ୍ର ୭ରୁ ୧୦ ମିନିଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହି ୧.୨୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାଡୋଜ୍ ସେତୁ ଏକ ବୃହତ ୮.୪ କିଲୋମିଟର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିଡରର ଅଂଶ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩,୩୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୩,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗଠନଟି ଆସାମର ସର୍ବବୃହତ ସହର ଗୌହାଟିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଦୀ କ୍ରସିଂ ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।