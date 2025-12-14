ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 14, 2025 07:41 IST
ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ୨ ମୃତ, ୮ ଆହତ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋଠାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସର ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଇଭି ଲିଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜା ଜାରି ରଖିଛି। ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ତଲାସ କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା।
- Dec 14, 2025 07:34 IST
ଗୁଜରାଟର ଦଂପତିଙ୍କୁ ଲିବିଆରେ ବନ୍ଧକ
ଅହମଦାବାଦ: ଗୁଜୁରାଟର ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଲିବିଆରେ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଯାଉଥିଲେ। ମେହସାଣାର ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) ହିମାଂଶୁ ସୋଲାଙ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପହୃତ ଭାରତୀୟମାନେ ହେଲେ କିସମତ ସିଂହ ଚାଭଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୀନାବେନ ଏବଂ ଝିଅ ଦେବାଂଶୀ।
- Dec 14, 2025 07:26 IST
ଜାହାଜ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ
ବେଜିଂ: ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚୀନରୁ ଇରାନ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁବା ଯାଉଥିବା ଏକ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଚୀନରୁ ଇରାନ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
- Dec 14, 2025 07:23 IST
SIR ବିରୋଧରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ରାଲି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ SIR ବିରୋଧରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ରାଲି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏଥିରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ।
- Dec 14, 2025 07:10 IST
ରାଜ କୁମାର ଗୋଏଲ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଆଇସି
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ରାଜ କୁମାର ଗୋଏଲ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର (ସିଆଇସି) ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଗୋଏଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଏଲ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ-ଗୋଆ-ମିଜୋରାମ-କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ହୀରାଲାଲ ସମରିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ସିଆଇସି ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।