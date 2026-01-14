ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 14, 2026 08:17 IST
ଚୁଲିରେ ପଡ଼ି ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର
ଜଳେଶ୍ବର: ଜଳେଶ୍ବର ଥାନା ଚାଲନ୍ତି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ନିଆଁ ପୁଉଁଥିବା ବେଳେ ଚୁଲିରେ ପଡ଼ି ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର।ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଏଭଳି ଅଘଟଣଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
- Jan 14, 2026 08:00 IST
ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ‘ଜାତୀୟ ମିସନ’ ହେବା ଉଚିତ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ‘ଜାତୀୟ ମିସନ’ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଅଣ-ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଅଣ-ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ପି.ଏମ୍. ନରସିଂହ ଏବଂ ଅତୁଲ ଏସ. ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡ୍ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ମାମଲାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ‘ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ’ ନେବା ଉଚିତ।
- Jan 14, 2026 07:41 IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ୟାରିସ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ୟାରିସ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୩ଟା ୩୭ରେ ଆଶଗାବାତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ଯାତ୍ରୀମାନେ ୧୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଜାନୁଆରି ୧୨ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ୟାରିସ-ଚାର୍ଲ୍ସ ଡି ଗଲ୍ ଯାଉଥିବା ବିମାନ AF191Aର କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି (ବିମାନର ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସମସ୍ୟା) ଯୋଗୁଁ ଆଶଗାବାତ ବିମାନବନ୍ଦର (ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
- Jan 14, 2026 07:14 IST
ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଜୟଶଙ୍କର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ମାସ ମାସ ଧରି ତିକ୍ତ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୁଇ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସେର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବ।
- Jan 14, 2026 07:10 IST
ରାଜକୋଟରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ରାଜକୋଟ: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରାଜକୋଟସ୍ଥିତ ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ସାଢ଼େ ୧ଟାରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ହେବ। ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ୨-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅତିଥି ଟିମ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
- Jan 14, 2026 07:08 IST
୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (ଏନସିଆର)ର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିବ। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରିର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।