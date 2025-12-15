ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 15, 2025 07:43 IST
ସିଡ୍ନି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି
ସିଡ୍ନି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ବିଶ୍ୱାସର ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରକ୍ତପାତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ସିଡ୍ନିର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଏକ ହାନୁକାହ ସମାବେଶ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ହାନୁକାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଯିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ମିନିଟ୍ ଧରି ଘଟିଥିଲା କାରଣ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଆଖପାଖ ରାସ୍ତାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
- Dec 15, 2025 07:37 IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନୂଆବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନୂଆବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୁଲିସ ସାରା ସହରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଗୋଆର ଏକ ପବ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପୁଲିସ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
- Dec 15, 2025 07:34 IST
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଟିଜିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
- Dec 15, 2025 07:11 IST
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାର ପୋଲ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।
କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ହମିରପୁରର ଇଚୋଲି ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାଇମାନେ ମା'ଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହୋବାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉଥିଲେ।