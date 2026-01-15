ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 15, 2026 07:38 IST
ବିଏମ୍ସି ସମେତ ୨୯ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
ମୁମ୍ବାଇ: ବିଏମ୍ସି ସମେତ ୨୯ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ବିଏମସିର ଶାସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଠାକରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (ଏମ୍ଏନଏସ୍) ନେତା ରାଜ ଠାକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବେ।
- Jan 15, 2026 07:23 IST
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ଶୀର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କଲେ।
ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଥିଲା।
- Jan 15, 2026 07:03 IST
ବିଏମସି ସମେତ ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ
ସେ ପୁନେ ଏବଂ ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି)ର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକାଠି ହେବା କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଫଡନାଭିସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ନ ଦେବାର ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାୟୁତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହାୟୁତିରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ସାମିଲ ଅଛି।
- Jan 15, 2026 07:00 IST
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବେ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ
ୱାଶିଂଟନ: ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବେ।
ଜର୍ମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଡେନମାର୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ନୁଉକରେ ଏକ ୧୩ ଜଣିଆ ଗୁଇନ୍ଦା ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଡେନମାର୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।