- Nov 15, 2025 06:46 IST
ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି, ଯିଏ ରୁଷର ସାହସିକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ତୈମୁର ମିଣ୍ଡିଚ୍ଙ୍କ ଅପରାଧିକ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀରୁ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ହଡ଼ପ କରିଛି।
- Nov 15, 2025 06:23 IST
ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଗତ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାଁଓ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।