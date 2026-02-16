ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 16, 2026 07:11 IST
ଦିଲ୍ଲୀ-ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜିଠାରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା/ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ।
- Feb 16, 2026 07:07 IST
ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଏଆଇ କୌଶଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଆଇର ବିକାଶ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ନୀତିରେ ଥିବା ସୁବିଧାସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଆଇ ମୂତୟନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ନୀତି ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଇଟି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଇଟି ସେଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିସନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗିତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଗଠନ ପାଇଁ ନାସ୍କମ୍ ଓ ୱାଧୱାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ସରକାର ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଓ ମଡେଲ୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆଏଆଇ ମିସନ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ ଏଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଆଧାରିତ ଗବେଷଣାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଧାରିତ ଏଆଇ ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ‘ଭାଷିନି’ ସହ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଆଇ ସମାଧାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି।