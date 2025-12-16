ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 16, 2025 07:57 IST
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳବାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ, ନିଖୋଜ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 58,20,898 ଜଣଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୭,୬୬,୩୭,୫୨୯ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ୭,୦୮,୧୬,୬୩୧ ହେବ।
- Dec 16, 2025 07:34 IST
କୋଠା ଉପରେ ବିମାନ ଧକ୍କା, ୭ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମେକ୍ସିକୋ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମେକ୍ସିକୋ ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ଆଡ୍ରିଆନ ହର୍ନାଣ୍ଡେଜଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସାନ ମାଟେଓ ଆଟେନକୋରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଟୋଲୁକା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର। ବିମାନଟି ଆକାପୁଲକୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା।
- Dec 16, 2025 07:13 IST
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ୬ ବସ୍, ୨ କାର୍
ମଥୁରା: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ ସୋମବାର-ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ, ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଆଗ୍ରାରୁ ନୋଏଡା ଯାଉଥିବା ୬ଟି ବସ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାର ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ରୁ ଡେଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଆଗ୍ରାରୁ ନୋଏଡା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।