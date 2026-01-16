ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 16, 2026 08:09 IST
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲହରୀ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଜାନୁଆରି ୧୬ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରି ୧୬ରୁ ୨୦ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରି ୧୯ ଏବଂ ୨୦ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- Jan 16, 2026 07:57 IST
ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI-101କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏକ ଛୋଟ ମାଲବାହୀ କଣ୍ଟେନର A-350ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନରରୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଖଣ୍ଡ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ନଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
DGCA ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୫ଟା ୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଏୟାରବସ୍ A-350 ୱାଇଡବଡି ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
- Jan 16, 2026 07:44 IST
ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନିକ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଛି। ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥିଲା।
ଡେନମାର୍କ, ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରୁ ଆର୍କଟିକ ଦ୍ୱୀପର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ମୌଳିକ ମତଭେଦ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ, ଡେନମାର୍କକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
- Jan 16, 2026 07:12 IST
ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ଆସିବ ଫଳ
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ମୋଟ ୨,୮୬୯ଟି ନଗର ନିଗମ ଆସନ ପାଇଁ ଗଣନା ଚାଲିଛି। ବିଏମ୍ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୮୯୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ୧୫,୯୩୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୩.୪୮ କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ୧,୭୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୁଣେର ୧,୧୬୬ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ।୨୯ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।