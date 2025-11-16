ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 16, 2025 07:09 IST
ମେକ୍ସିକୋରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ
ଆମେରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦମନରୁ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଜେନେରାଲ ଜେଡ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି।
- Nov 16, 2025 07:04 IST
ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ୍
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ମସ୍କୋରେ ରହିବେ। ସେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଏକ ବୈଠକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।