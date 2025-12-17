ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 17, 2025 06:55 IST
ବ୍ୟାପମ ଦୁର୍ନୀତି: ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
ଇନ୍ଦୋର: ପଟୱାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟାପମ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇନ୍ଦୋର କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସିବିଆଇର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିବିଆଇର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ ୨୦୦୮ ପଟୱାରୀ (ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଠକେଇ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ - ରାମେଶ୍ୱର, ରାକେଶ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଚେତନ, ବଳରାମ, ହରପାଲ, ଗୋପାଳ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଦିନେଶ ଏବଂ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
- Dec 17, 2025 06:16 IST
୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଥାଙ୍କସଗିଭିଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଦୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନିକଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ୧୨ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବିସ୍ତାରିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଜାଲିଆତି କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନାଗରିକତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ରହନ୍ତି, ଯାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିପଡ଼ୁଛି।
- Dec 17, 2025 06:01 IST
କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ବଡ଼ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବଡ଼ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ VB-G RAM-G ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ TMC ଦଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରୁଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
- Dec 17, 2025 05:59 IST
India vs South Africa, 4th T20I: ଭାରତର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ୫ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟର ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଭାରତ ଚଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲା ଅହମଦାବାଦସ୍ଥିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।