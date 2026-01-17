ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 17, 2026 09:09 IST
ଇରାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଟ୍ରୁଥ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ (800 ରୁ ଅଧିକ) ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ!
ଇରାନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହିଂସା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
- Jan 17, 2026 08:30 IST
କାରକୁ ଚାପିଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍
ମାଧେପୁରା: ବିହାରର ମାଧେପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ୧୦୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ମାଧେପୁରା-ବୀରପୁର ୧୦୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିଏନ୍ ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରରେ ମସଜିଦ୍ ଚୌକ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। କାରର ଅଧା ଅଂଶ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାରି ଯୁବକ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲେ। ସଦର ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ବିମଳେନ୍ଦୁ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି।
- Jan 17, 2026 08:27 IST
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଡାକ୍ତର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା କଟଅଫ୍ ଶୂନ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ମାଇନସ୍ ୪୦ ସ୍କୋରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସଂଗଠନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡକ୍ଟରସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି।
UDF ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
- Jan 17, 2026 08:24 IST
ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନ ଥାନାରେ ଅଟକ, ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା
ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଲ୍ଲା ସାହିର ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନ ଘରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା। ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା। ଶେଖ୍ ରାଜନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋ ମାଫିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ।
- Jan 17, 2026 08:10 IST
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗାଜାରେ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ବ୍ଲେୟାର ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଯୋଗଦେବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
- Jan 17, 2026 08:00 IST
ଆଜି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସୁଉଚ୍ଚ ଶିବଳିଙ୍ଗ
ମୋତିହାରୀ: ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ମୂଳ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ୩୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳ ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୂଳ ପୀଠରେ ସହସ୍ରାଲିଙ୍ଗମ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।
ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମର ପଟ୍ଟିକାଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ୩୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକ କଳା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମୋନୋଲିଥ୍ ପଥରରେ ତିଆରି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୦ ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗର ଓଜନ ୨୧୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଏଥିରେ ୧୦୦୮ ସହସ୍ରାଲିଙ୍ଗମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
- Jan 17, 2026 07:52 IST
ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆପତ୍ତି କରିଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ବିରୋଧ ଯୋଜନାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହାର ଆପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, ଏଏସ୍ଆଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ ୧୫୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧାର କୋଣକୁ କଭର କରିବ। ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ମାଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
- Jan 17, 2026 07:38 IST
ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ଆଜି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ହାଓଡା ଏବଂ ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଧୁନିକ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମାଲଦାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩୨୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୌହାଟିର ସରୁସାଜାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଡୋ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ବାଗୁରୁମ୍ବା ଦ୍ୱୋ ୨୦୨୬’ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
- Jan 17, 2026 07:12 IST
ପଂଜାବ, କଶ୍ମୀରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପଂଜାବ ଓ କଶ୍ମୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟ ତଳେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଏସବିଏସ ନଗର (ନୱାନସହର) ଜିଲ୍ଲାର ବଲୋୱାଲ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୦.୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪.୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ହ୍ରାସ।
ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି। ଗୁରୁଦାସପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୭, ବଠିଣ୍ଡା ତିନି ଏବଂ ଅମୃତସର ୩.୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା ୧.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା।