- Nov 17, 2025 07:24 IST
ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ SICCLର ଆବେଦନ ଉପରେ SEBI ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାହାରା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଦରମା ପାଇନାହାଁନ୍ତି।
- Nov 17, 2025 07:10 IST
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ 2024 ମସିହାରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ହସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହାସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି।